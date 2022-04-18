Загальні втрати економіки, понесені в ході війни, сягають приблизно 600 млрд доларів, зазначили в Київській школі економіки.

Станом на 18 квітня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, тільки на основі публічних джерел, досягла 84,8 млрд доларів або майже 2,5 трлн грн.

Про це свідчить аналіз, який здійснюється в межах проєкту "Росія заплатить" командою Київської школи економіки (КШЕ) за підтримки Офісу президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури.

"За спільними оцінками Мінекономіки та КШЕ, загальні втрати економіки України через війну, враховуючи як прямі втрати, розраховані в цьому проєкті, так і непрямі втрати (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від 564 млрд до 600 млрд доларів. Зокрема, загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, тільки на основі публічних джерел, досягла 84,8 млрд доларів або майже 2,5 трлн грн", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що в цілому, за 54 дні війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23 тис. кілометрів доріг, 32 тис. квадратних метрів житлового фонду. Також зруйнована велика кількість соціальної інфраструктури.

"У порівнянні з останнім тижнем зросла кількість пошкоджених або зруйнованих об’єктів і тепер становить щонайменше 408 дитячих садочків, 623 закладів середньої, передвищої та вищої освіти, 206 медзакладів, 154 заводи та підприємства. В переліку пошкоджень та руйнувань через війну щонайменше 68 адміністративних будівель, 277 мостів та мостових переходів, 11 військових аеродромів, 11 аеропортів та 2 порти. Також станом на 18 квітня пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 91 релігійна та 109 інших культурних споруд", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку квітня заступник міністра економіки Олександр Грибан говорив, що збитки від вторгнення російських окупантів в Україну складе не менше 1 трлн доларів.

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