Цей показник може розчарувати союзників Туреччини по НАТО в США та Європі.

Експорт турецьких товарів до Росії у першому півріччі досяг восьмирічного максимуму у майже 3 млрд доларів.

Про це пише Bloomberg.

Міністр транспорту Туреччини Аділь Караісмаїлоглу зазначив, що торгівля автомобілями з Росією зросла на 58% за перші чотири місяці 2022 року.

За даними державної статистичної служби TurkStat, це лише один із прикладів ширшого зростання турецького експорту до Росії, який у першому півріччі досяг восьмирічного максимуму у 2,91 млрд доларів.

США та Європі, які намагалися виступити єдиним фронтом, щоб ізолювати російську економіку за допомогою штрафів.

Bloomberg нагадує, що Туреччина не ввела санкції проти Росії, намагаючись балансувати у відносинах з обома сторонами війни. Вона постачає в Україну безпілотники, та водночас заохочує російські інвестиції, а з ними - важливу іноземну валюту, яку вони приносять.

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 серпня президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган на переговорах у Сочі домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях. Також було анонсовано "домовленості" у фінансовій та банківській сфері.

Експерти зазначають, що "рухи" президента Реджепа Таїпа Ердогана у бік Росії не означають, що Туреччина стає її союзником, це звичайне маневрування турецького президента між різними сторонами конфлікту.

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