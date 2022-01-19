Експерт вважає, що введення економічного паспорта призведе до значних витрат державного бюджету через 15 років.

Створення Фонду майбутніх поколінь і введення економічного паспорта призведе до збільшення державного боргу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

"Це погана ідея. Взяти кошти бюджету, через Фонд і ОВДП перекласти їх назад до бюджету, почати платити на них відсотки, і по суті законодавчо навісити виплати на уряди, які прийдуть після 2037 року. Сума щорічних відрахувань до фонду з бюджету - 1,5-2,5% ВВП, які будуть перекидати туди-сюди між рахунками. Це багато. І сенсу в цьому рівно нуль. Можна з тим же успіхом просто законом зобов'язати уряд у 2037 році виплатити молоді по 10 тис.доларів", - зазначила Репко.

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При цьому, за її словами, ініціатива здійснювати виплати за економічним паспортом призведе до значних витрат державного бюджету через 15 років.

"Будуть витрачатися кошти на адміністрування фонду і зарплати його наглядовій раді, а крім того держава через 15 років отримає велику суму зобов'язань, абсолютно їй непотрібних", - підкреслила вона.

Економічний паспорт:

1 грудня 2021 року під час виступу у Верховній Раді з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту законопроект про економічний паспорт українця. Документ передбачатиме відкриття персональних рахунків для дітей, на яких накопичуватимуться платежі від використання надр.

7 грудня 2021 року у Верховній Раді був зареєстрований пакет президентських законопроектів (№6394-6396) про створення економічного паспорта українця.

Зокрема, проектом закону "Про економічний паспорт" передбачено створення Фонду майбутніх поколінь. Фонд матиме на меті накопичення державних внесків на користь його учасників з подальшим інвестуванням активів та здійснення виплат.