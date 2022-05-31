За даними Мінфіну, щомісячний дефіцит держбюджету України досягає $5 млрд.

Україна з початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія, отримала від міжнародних партнерів фінансування у розмірі більш ніж $7 млрд.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За більш ніж 3 місяці підтримка (від міжнародних партнерів - УНІАН) вже перевищила $7 млрд. Щодня ми працюємо і ведемо переговори, щоб допомога збільшувалася. Наприклад, сьогодні (31 травня - УНІАН) затверджуємо умови залучення фінансової підтримки від уряду Канади на суму майже $800 млн", - зазначив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів, щомісячний дефіцит державного бюджету України сягає $5 млрд.

Сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що державний бюджет лише на третину фінансується з власних надходжень, дві інші третини - це міжнародна грантова та кредитна допомога.

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