Також скоротилися обсяги виробництва хлібобулочних виробів та безалкогольних напоїв.

В Україні через поганий врожай цукру у 2020 році та його нестачу з початку 2021 року значно подорожчали кондитерські вироби.

Про це йдеться у відкритому листі об’єднання виробників харчових продуктів до президента Володимира Зеленського.

"Шокові ціни на цукор стали занадто болючими для кондитерів, оскільки цукор складає 50% маси всіх солодощів. В результаті ціни на вітчизняну кондитерку лише за перший квартал 2021 року зросли на 15-20%", – йдеться в повідомленні.

При цьому зростання цін не компенсувало втрати, і значна частина галузі працює з від’ємною рентабельністю. На фоні цього Україна збільшує імпорт солодощів з Європи.

Читайте такожМінфін звітував, скільки Україна витратила на боротьбу з коронавірусом з початку року"Карамель та цукрове печиво стало дешевше виробляти в країнах ЄС, тому маємо рекордне зростання імпорту солодощів в Україну з початку року аж на 20%", – зазначають виробники.

Також повідомляється, що через дефіцит цукру в країні страждають підприємства хлібопекарської галузі – збільшення їхніх витрат на цукор становить майже 200 млн грн. Значні втрати також несуть виробники безалкогольних напоїв.

У зв’язку з цим ряд асоціацій, серед яких "Укркондпром", "Всеукраїнська асоціація пекарів", Спілка українських підприємців та інші, закликають Верховну Раду тимчасово – до нового врожаю цукру в вересні-жовтні 2021 року – скасувати ввізне мито на імпортований цукор.

В квітні 2021 року Міністерство економіки розробило законопроект для тимчасового обнулення імпортних мит на цукор. Поки що законопроект не розглядався в парламенті.

Як повідомляв УНІАН, ціна на цукор в Україні зараз у два рази вища, ніж у Європі. За даними асоціації "Укркондпром", ріст цін відбувається внаслідок дефіциту цукру через поганий врожай буряків 2020 року, а також змови виробників.

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Автор: Ганна Нагорна