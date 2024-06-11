Юлія Свириденко зазначила, що одних тільки кредитів замало.

Україні просто зараз для швидкого зростання необхідно 12-13 мільярдів доларів. Зокрема, ці кошти необхідні для реалізації проєктів з відновлення генерації.

"Протягом двох років, що минули з першої конференції в Лугано, Україна показала, що ми працюємо, працюють морські порти, є фінансова стабільність. Ми не хочемо бути знищеними, тому нам потрібна ваша допомога", - заявила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко на конференції з відновлення України в Берліні.

За її словами, серед головних пріоритетів - відновлення енергогенеруючих потужностей в Україні, і вже є низка рішень, які допоможуть створити додатковий 1 ГВт генерації, а пізніше - 4 ГВт.

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"Ми робимо все для швидкого зростання. Але кредитів недостатньо, нам потрібні інвестиції. Тому ми й тут. Щоб економіка продовжувала зростати, щоб ми могли продовжувати розвиватися, нам потрібно $12-13 млрд інвестицій зараз, а не коли закінчиться війна", - підсумувала Свириденко.

Газова генерація - заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує побудувати 1 ГВт газової маневреної генерації вже цього року. Він вказав, що найближчими роками в планах побудувати ще 4 ГВт.

Зі свого боку колишня радниця глави Нафтогазу Лана Зеркаль заявила, що реалізувати план Зеленського щодо газової генерації "в реальності неможливо", і міжнародні партнери України про це знають.

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