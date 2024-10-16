Андрій Пишний зазначив, що обсяг дроп-операцій, які обслуговують незаконні схеми, може сягати сотень мільярдів гривень.

В Україні з 1 жовтня почав діяти ліміт на перекази з картки на картку в сумі 150 тисяч гривень на місяць. Такий крок зробили в Нацбанку, щоб запобігти ухиленню від сплати податків.

"Ми розуміємо, що встановлення відповідних пруденційних лімітів на P2P-операції є вкрай необхідним рішенням", - заявив глава НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він зазначив, що робота фінансового сектору не передбачає толерантності до ухилення від сплати податків, легалізації незаконних доходів і фінансування тероризму. За його словами, встановлений регулятором ліміт ускладнює проведення незаконних операцій.

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Пишний вказав, що обсяг дроп-операцій, які обслуговують незаконні схеми, може досягати сотень мільярдів гривень, а втрати бюджету - десятки мільярдів гривень.

"Усі учасники фінансового ринку мають дотримуватися вимог законодавства, зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, і боротися з безліцензійною діяльністю", - підсумував голова НБУ.

Обмеження на перекази з картки на картку - головні новини

В Україні з 1 жовтня починає діяти ліміт переказу "з картки на картку". Нацбанк встановив обмеження для боротьби з так званими "дропами". У Нацбанку зазначили, що переказати з картки на картку кожного українця протягом одного місяця можна лише 150 тисяч гривень.

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