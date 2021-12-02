Також депутати планують внести зміни до бюджету на поточний рік.

Сьогодні Верховна Рада України розглядатиме проект державного бюджету на наступний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати повідомили, що Бюджетний комітет парламенту майже до четвертої години ночі розглядав поправки до цього законопроекту.

Також у другому читанні планується розгляд двох проектів законів про внесення змін до держбюджету на поточний рік: щодо реалізації інфраструктурних проектів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери й щодо надання допомоги застрахованим особам на період карантину.

Крім того, в порядку денному засідання парламенту на сьогодні - внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, а також до законодавства, що регулює питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.

Читайте такожМВФ оприлюднив новий меморандум з Україною за програмою stand-byВодночас передбачається розгляд законопроекту про антидопінгову діяльність у спорті.

Також депутати планують розглянути в першому читанні проект закону про особливості приватизації єдиного майнового комплексу Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

1 грудня Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді доопрацьований проект закону про державний бюджет на 2022 рік для розгляду у другому читанні.

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Автор: Надя Пришляк