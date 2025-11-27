Золото розвернулося на порозі максимуму за два тижні: скільки зараз коштує метал

Інвестори очікують рішень ФРС США щодо процентної ставки.

Ціни на золото в четвер, 27 листопада, пішли вниз. Напередодні дорогоцінний метал досяг майже двотижневого максимуму в 4162,99 долара.

За даними біржі Investing, станом на 10:25 золото торгувалося по 4194,10 долара за унцію або 135,29 долара за грам.

Агентство Reuters пише, що інвестори зважували можливість зниження відсоткової ставки в США в грудні на тлі суперечливих сигналів від Федеральної резервної системи.

"Вони прагнуть зафіксувати прибуток (після зростання в середу, 26 листопада)... ФРС не дає чітких сигналів про свої подальші дії, тому золото просто консолідується", - сказав керуючий директор GoldSilver Central Брайан Лан.

Золото, що не приносить доходу, зазвичай демонструє хороші результати в умовах низьких процентних ставок.

Водночас спотові ціни на срібло впали на 0,6% до 53,04 долара за унцію, на платину зросли на 2,3% до 1624,75 долара, а на паладій знизилися на 0,3% до 1419,0 долара.

Ціни на золото - останні новини

20 жовтня метал досяг піку в 4381,52 долара за унцію, після чого золото обвалилося. Серед чинників, що спричинили падіння ціни на золото, були перспектива торговельних перемовин між Китаєм і США, тривожні технічні показники та зміцнення долара.

При цьому газета Financial Times писала, що непублічні закупівлі золота Китаєм можуть перевищувати офіційні дані більш ніж у 10 разів, що провокує рекордне зростання цін на дорогоцінний метал.

