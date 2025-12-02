Сезонний попит з боку виробників у Китаї знизився.

Мідь відійшла від рекордних максимумів. Цьому сприяло ослаблення попиту в Китаї напередодні зими, що може допомогти пом'якшити дефіцит, що насувається.

Видання Bloomberg пише, що метал торгувався на Лондонській біржі металів за ціною близько 11 160 доларів за тонну, перервавши дводенну серію зростання і опустившись приблизно на 1,5% нижче історичного максимуму в 11,334 доллара за тонну, досягнутого на попередній сесії. Таким чином, 1 кг міді коштує 11,16 долара.

Сезонний попит з боку виробників у Китаї, найбільшому споживачеві міді у світі, знизився. У результаті для експорту стала доступною більша кількість китайського металу. Ще однією ознакою уповільнення попиту на імпортний метал стало падіння премії Яншань, яку трейдери платять за імпорт міді в Китай, до найнижчого рівня з липня.

Мідь, яка необхідна для електрифікації та енергетичного переходу, цього року зросла приблизно на 27% на Лондонській біржі металів. Трейдери прагнуть доставити більше металу в США, де ціни залишаються вищими, ніж у Лондоні, в очікуванні того, що Вашингтон введе імпортні мита.

На конференції з міді, яка відбулася минулого тижня в Шанхаї, також були відзначені ознаки напруженості у сфері поставок, про що свідчить різке зростання річних премій на катоди. Китайські металургійні підприємства ведуть складні переговори з гірничодобувними компаніями про умови річних поставок руди, оскільки після серії простоїв на шахтах спостерігається дефіцит сировини.

Пом'якшуючи деякі побоювання з приводу поставок, компанія Ivanhoe Mines Ltd. 1 грудня оголосила про запуск мідеплавильного заводу Kamoa-Kakula в Демократичній Республіці Конго, найбільшого в Африці, з річним обсягом виробництва 500 000 тонн блешні.

Аналітики дали нові прогнози щодо цін на мідь на 2026 рік. Збої в роботі копалень посилили побоювання з приводу дефіциту та нестачі металу на ринку.

Мідь подорожчала майже на чверть цього року, встановивши в жовтні рекорд в 11 142 доларів за тонну, перевищивши піковий рівень 2024 року.

