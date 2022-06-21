Масова конфіскація очікується вже наприкінці літа.

Вже до кінця літа 2022 року в Україні почнеться конфіскація українських активів у росіян і громадян, які співпрацюють з владою Російської Федерації.

Про це розповів глава Мін'юсту Денис Малюська в ефірі інформаційного телемарафону.

Він повідомив, що свого майна вже позбулися власники "Сбербанку" і "Промінвестбанку".

"Майно великої кількості зрадників заблоковано, заарештовано, вони не можуть продавати та відчужувати майно. Етап масової конфіскації ми очікуємо десь ближче до кінця літа", - повідомив глава Мін'юсту.

Як повідомляв УНІАН, Україна наполягає на передачі заморожених російських активів на післявоєнне відновлення. Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про проблеми конфіскації російських активів у країнах Заходу.

Відомо, що країни Європейського Союзу заморозили близько 23 мільярдів євро (24,5 мільярда доларів) активів Центрального Банку Росії.

Тим часом глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін запропонував надрукувати гроші замість тих, що заарештовані за кордоном в рамках санкцій проти Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що в Україні заарештували корпоративні права підприємства-резидента Білорусі на 4 мільярди гривень.

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