Ці нові гроші Дмитро Рогозін пропонує віддати промисловості, зокрема, корпорації, яку він очолює.

Генеральний директор державної корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін запропонував надрукувати гроші замість заморожених за кордоном в межах санкцій проти РФ.

Про це в суботу, 28 травня, він заявив в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 24".

Нові гроші, вважає Рогозін, потрібно віддати промисловості.

"Ну ось в рахунок саме цих доларів - 350 мільярдів - ми просто фізично можемо випустити свої інвестиційні гроші. ... Я вважаю це можливим... Ці гроші можна надрукувати і дати промисловості саме під найпотужніші і найперспективніші інвестиційні проекти", - сказав голова Роскосмосу.

За словами Рогозіна, якщо його корпорація отримає хоча б один трильйон рублів з цієї суми, відбудеться "різке форсування всіх ключових програм".

"...і створення нової перспективної пілотованої системи, і створення проекту "Зевс" - тема, за якою в нас є семирічна фора щодо Сполучених Штатів, це космічний ядерний буксир. У нас реально просунута ця робота, нам зараз не вистачає коштів на неї. Якщо ці кошти були б, ми негайно штовхнули б за допомогою таких проектів концентрацію інтелекту, технологій, промислового потенціалу, який згуртує принаймні ракетно-космічну галузь і рвоне її буквально вперед", - стверджує голова Роскосмосу.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу заморозили близько 23 мільярдів євро активів Центрального Банку Росії. Крім того, завдяки санкціям російські мільярдери втратили доступ до розкішних яхт, нерухомості та інших активів на суму майже 10 мільярдів євро з початку вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляв УНІАН, раніше одіозний глава Роскосмосу Дмитро Рогозін порахував дотепним жарт про "ядерний" удар по країнах НАТО.

Крім того, він погрожував Ілону Маску за передачу Україні станцій для підключення до інтернету від Starlink.

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