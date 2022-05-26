Представник ЄС не пояснив, чому третя за величиною економіка світу заморозила так мало активів Центробанку РФ.

Країни Європейського Союзу заморозили близько 23 мільярдів євро (24,5 мільярда доларів) активів Центрального банку Росії.

Про це заявив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс, вперше назвавши цифру, котра, як очікувалося, буде набагато вищою, пише Reuters.

За його словами, згідно з інформацією, яку Європейська комісія зібрала від 27 урядів ЄС, із цих заморожених активів лише менше однієї десятої знаходиться в ЄС.

Чиновник ЄС сказав, що з початку війни в Україні в лютому в ЄС було заморожено близько 23 мільярдів євро. Зазначається, що ця цифра менша за 100 мільярдів доларів, заморожених США.

Крім того, країни ЄС також заморозили близько 10 мільярдів євро матеріальних активів, таких як яхти та вілли, пов'язані з наближеними до Кремля олігархами та чиновниками, додав Рейндерс.

Він не пояснив, чому третя за величиною економіка світу заморозила так мало активів Центробанку РФ. Він також відмовився вказати, чи всі уряди ЄС повідомляли про заморожування активів.

Reuters зазначає, що багато урядів ЄС традиційно були обережними у повному виконанні санкцій ЄС, і деякі з них відмовилися публічно сказати, чи вони заморозили російські активи.

Заморозка золотовалютних резервів Росії

Після вторгнення в Україну щодо Росії були запроваджені санкції. Зокрема, було заморожено приблизно половину з близько 640 мільярдів доларів у золотовалютних резервах РФ. Заморозка резервів призвела до проблем із виконанням Росією зобов'язань, у тому числі боргових.

На початку квітня США заборонили уряду Росії сплатити власникам свого суверенного боргу понад 600 мільйонів доларів із заморожених резервів в американських банках. Раніше Міністерство фінансів США дозволяло російському уряду використовувати заморожені кошти для здійснення купонних платежів за суверенними боргами, номінованими в доларах, у кожному окремому випадку.

Невдовзі Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, тому що запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах. Очікувалося, що якщо до 4 травня Москва не здійснить виплати, то повний валютний дефолт став першим для Росії більш ніж за століття, коли Ленін відмовився від облігацій, випущених царським урядом.

Утім, тоді Росії вдалося уникнути дефолту із зовнішнього боргу в іноземній валюті за 11 годин до закінчення пільгового періоду. За даними Bloomberg, інвестори почали отримувати виплати в доларах за двома випусками суверенних єврооблігацій, які мали бути погашені до 4 квітня, але щодо яких діяв 30-денний пільговий період.

25 травня закінчився термін дії ліцензії США, яка дозволяла Росії здійснювати виплати з обслуговування частини її державного боргу, і тим самим запобігти дефолту за державним боргом. У Мінфіні США повідомили, що не будуть продовжувати дію цієї ліцензії.

Вас також можуть зацікавити новини: