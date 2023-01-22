Курс гривні до євро сьогодні становить 43,35 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього показника - 40,50 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і складає 43,35 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро – 42,60 грн за євро.

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Курс долара в Україні: актуальні новини

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні. 21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

За прогнозами експертів, найближчим часом курс долара в Україні буде відносно стабільним.

Зокрема, фінансовий аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що наявний курс долара у січні 2023 року в банках перебуватиме в межах коридору від 39,20 гривень до 41,50 гривень, а курс євро - від 41,20 до 43,30 гривень.

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