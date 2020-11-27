За словами адвоката, подана серія клопотань з метою закриття кримінального провадження, в яких спростовані всі претензії з боку правоохоронних органів.

Печерський районний суд почав розглядати ще одну скаргу акціонерів запорізького підприємства з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок «Мотор Січ» щодо бездіяльності процесуального прокурора офісу генерального прокурора у справі щодо арешту акцій підприємства, в якій адвокати наполягають на закритті зазначеної справи.

Про це повідомив адвокат компанії-акціонера Олександр Максименко за підсумком судового засідання в четвер, 26 листопада.

"Ми почали серію клопотань з метою закриття кримінального провадження. У цих клопотаннях були спростовані всі претензії з боку правоохоронних органів і обґрунтовані причини, за якими ця справа повинна бути закрита. Клопотання були подані ще на початку жовтня, але певний результат ми отримали тільки зараз", - зазначає адвокат.

За його словами, до сьогоднішнього дня клопотання слідчим прокурором ігнорувалися, тому адвокати компанії-акціонера змушені були звернутися до слідчого судді, зобов'язавши їх, таким чином, розглянути повторно.

"КПК передбачає термін, відведений на розгляд подібних скарг - він становить 3 дні, по закінченню яких виноситься постанова про відмову в задоволенні клопотання, або про закриття кримінального провадження, однак після цього терміну відповідну постанову винесено не було, через що акціонером були подані до суду скарги на бездіяльність прокурора і слідчого СБУ", - повідомив він.

Суд задовольнив зазначені клопотання, тим самим визнавши факт неправомірності дій правоохоронних органів, які полягають у бездіяльності прокурора і слідчого СБУ.

Прес-служба компанії "Мотор Січ" нагадує, що 19 листопада Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив скаргу акціонерів "Мотор Січ" і зобов'язав Службу безпеки України розглянути їхнє клопотання про закриття кримінальної справи.

За словами адвокатів, у СБУ є 72 години на прийняття рішення з моменту отримання рішення суду

Крім того, 23 листопада суд зобов'язав керівництво Офісу генерального прокурора розглянути скаргу адвоката на прокурора, який самоусунувся від прийняття кінцевих рішень у кримінальній справі.

Тим часом китайські інвестори "Мотор Січ" підписали договори про юридичну підтримку в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. C трьома провідними міжнародними юридичними компаніями - WilmerHale, DLA Piper і Bird&Bird. Вони представлять інтереси інвесторів у міжнародному арбітражі.

Як відомо, у вересні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Мін'юсту України повідомлення про інвестиційний спір (Notice of Investment Dispute).

У повідомленні вказуються, що дії української влади щодо блокування доступу нових акціонерів до управління підприємством - експропріація їхніх інвестиції, а також порушення інших їхніх прав, гарантованих міжурядовою україно-китайською угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1992 року.

Протягом декількох місяців юристи акціонерів "Мотор Січ" безуспішно домагаються в українських судах зняття чотирьох арештів, які заблокували зміну акціонерів і залишили підприємство під фактичним контролем колишнього акціонера В'ячеслава Богуслаєва

Що передувало

4 серпня група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють компанію Skyrizon Aircraft Holdings Limited, про співпрацю з розвитку українського авіабудування і безпосередньо запорізького підприємства з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок"Мотор Січ".

Зокрема, компанія DCH купує у китайської компанії понад 25% акцій акціонерного товариства"Мотор Січ".

Після оголошення цього рішення було накладено додатковий арешт на акції компанії. Акції компанії раніше заарештовувалися на вимогу СБУ у 2017, 2018 і 2020 роках.

Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проаналізувати ситуацію з продажем контрольного пакета акцій "Мотор Січі" серед інших подібних підприємств і дати оцінку наслідкам цієї Угоди для економічних інтересів України. Прем'єр-міністр, своєю чергою, в інтерв'ю «Радіо Свобода» закликав не політизувати ситуацію і вирішувати питання в судовому порядку.

Довідка УНІАН. Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу та енергетичне обладнання.

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Автор: УНІАН