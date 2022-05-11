Станом на початок травня ймовірність дефолту РФ упродовж цього року впала до 67%, зазначили експерти.

Попри те, що Росії сплатила обов'язковий платіж за єврооблігації у валюті випуску, дефолт країни-агресора цього року залишається дуже вірогідним.

Як повідомило видання CNBC, про це йдеться у досліджені міжнародного агентства MSCI Research.

"Хоча здійснений платіж по російському державному боргу міг створити у деяких інвесторів враження, що РФ уникне дефолту, ймовірність дефолту, розрахована на основі ринку кредитно дефолтного свопу, залишається на винятково високому рівні в одно- та п’ятирічній перспективі", - йдеться в повідомленні.

"На 3 травня ймовірність дефолту протягом року впала до 67%, у порівнянні з 95% 26 квітня. За той самий період ймовірність дефолту протягом п'яти років впала з 99% до 88%", - зазначається в дослідженні.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Спочатку супротивник бомбив військові об'єкти, а потім обстрілював й цивільні.

Українські воїни давали окупантам гідну відсіч. Низка західних країн, зокрема держави-члени Євросоюзу та США, вирішили підтримати Україну й запровадили проти РФ нові санкції. Штати та ЄС заборонили ввозити у Росію долари та євро.

РФ наприкінці квітня за тиждень до закінчення пільгового періоду виплатила зобов'язання у розмірі 84,4 млн доларів за єврооблігаціями із погашенням у 2022 та 2042 роках.

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