На сьогодні до програми підключені шість банків, і ще 13 банків знаходяться в процесі підключення до неї.

Виплати в 1 тисячу гривень в рамках програми "еПоддержка" отримали вже понад 2,3 мільйона українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

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"Станом на сьогодні вже 5,5 мільйонів українців відкрили картки в банках, у нас сформовані заявки в "Дії" на отримання виплат від 4,5 мільйонів українців. Понад 2,3 мільйона українців вже отримали виплату в 1000 гривень. Понад 200 мільйонів гривень вже витрачено тими, хто сформував картки та скористався цією програмою", - сказала вона.

Як додав присутній на брифінгу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, на сьогодні до програми підключені шість банків ("А-Банк", "Альфа-Банк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Monobank", "Ощадбанк") і ще 13 банків знаходяться в процесі підключення до неї.

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