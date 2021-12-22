Виплати в 1 тисячу гривень в рамках програми "еПоддержка" отримали вже понад 2,3 мільйона українців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.
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"Станом на сьогодні вже 5,5 мільйонів українців відкрили картки в банках, у нас сформовані заявки в "Дії" на отримання виплат від 4,5 мільйонів українців. Понад 2,3 мільйона українців вже отримали виплату в 1000 гривень. Понад 200 мільйонів гривень вже витрачено тими, хто сформував картки та скористався цією програмою", - сказала вона.
Як додав присутній на брифінгу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, на сьогодні до програми підключені шість банків ("А-Банк", "Альфа-Банк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Monobank", "Ощадбанк") і ще 13 банків знаходяться в процесі підключення до неї.
Гроші за вакцинацію:
- 5 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антикоподібної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис.грн.
- Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.
- Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.
- 2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.
- 19 грудня 2021 року в Україні офіційно стартував проект "еПоддержка".