Міністр повідомила, що готується також законопроект про реформу системи державних гарантій підтримки доходів непрацездатних осіб.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що Кабінет міністрів запланував послідовне підвищення пенсій на наступний 2022 рік.

Про це інформує Урядовий портал.

Лазебна зазначила, що у наступному році мінімальна пенсійна виплата у людини віком від 70 років при наявності страхового стажу 35 років у чоловіка та 30 років у жінки буде не меншою, ніж 3 тис. грн.

"По-перше, з 1 березня пройде індексація пенсій. І я сподіваюсь, що у 2022 році вона відбудеться для всіх без виключення пенсіонерів за однаковими правилами. По-друге, реалізація президентської програми вікових доплат до пенсій, якою ми послідовно охоплюємо людей від 70 років, дає нам змогу вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію", – пояснила Лазебна.

Разом з тим, вона додала, що зараз основні зусилля всіх гілок влади мають бути спрямовані на три ключові позиції: відновити справедливість в солідарній системі; запровадити обов’язкові пенсійні накопичення і стимулювати розвиток добровільних накопичень; забезпечити для кожної людини поважного віку доступність необхідних соціальних послуг гарантованого обсягу та якості відповідно до її індивідуальних потреб.

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За словами міністра, готується законопроект про реформу системи державних гарантій підтримки доходів непрацездатних осіб.

Яка зараз середня пенсія по Україні:

середня пенсія по Україні - від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб);

пенсію менш як 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб).

від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб).

від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);

від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);

понад 10 тис.грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).

Накопичувальні пенсії: що відомо

Кабінет Міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмігаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

Читайте такожЖовтневе підвищення пенсій стосуватиметься не всіх пенсіонерів: хто не отримає доплатуУ липні цього року Кабінет Міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року. Прем'єр зазначив, що поширення досвіду впровадження соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями на соціальних працівників, вчителів, військових є важливим елементом переходу до накопичувальної пенсійної системи.

17 серпня 2021 року був оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії. Згідно з проектом, накопичення будуть стягуватися із суми податків, які щомісяця платить працівник і його роботодавець-2% від зарплати. Для зберігання своїх коштів українцям потрібно буде самостійно вибрати фонд з переліку, який надасть державний регулятор - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Автор: Інна Андаліцька