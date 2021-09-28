Мінсоцполітики пропонує модель, яка забезпечує обов'язкові внески від роботодавців без зростання податкового навантаження.

У Міністерстві соціальної політики очікують прийняття в першому читанні законопроекту про обов'язкові пенсійні накопичення цієї осені.

Про це повідомила глава відомства Марина Лазебна на прес-конференції.

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"Є два документи, кожен з яких може стати основою для законопроекту, який буде прийнятий парламентом... Цієї осені ми очікуємо прийняття в першому читанні законопроекту, який стане тим концептом, навколо якого ми будемо вся об'єднуватися і працювати", - підкреслила Лазебна

Вона уточнила, що законопроект № 2683-3 розроблений Міністерством соціальної політики, а законопроект № 2683-д - представлений громадською організацією "офіс простих рішень і результатів".

За словами Лазебної, в Мінсоцполітики обговорюється модель, яка забезпечує обов'язкові внески від роботодавців без зростання податкового навантаження.

"Ми про це завжди говорили, що це буде частина відрахувань від ЄСВ... І, що дуже важливо, добровільні внески людини за принципом автозапису", - сказала міністр.

Лазебна підкреслила, що міжнародні партнери підтримують впровадження запропонованої системи обов'язкових пенсійних накопичень.

"На всіх зустрічах з міжнародними партнерами я підіймаю питання, яку ми бачимо модель накопичувальної системи. Я бачу з боку міжнародних партнерів підтримку. На останній місії Світового банку ми отримали підтримку. Це також підтвердили на зустрічі міжнародний комісар ООН з прав людини та міжнародна організація праці", - зазначила глава Мінсоцполітики.

Крім того, вона повідомила про два проекти постанов, які хоче запропонувати Міністерство на розгляд уряду.

"Хочемо запустити пілотний проект з впровадження накопичувальних пенсійних програм на об'єктах великої приватизації через зобов'язання щодо соціальної відповідальності нових власників цих об'єктів... це про розвиток свідомості роботодавців, що треба думати про своїх працівників", - сказала Лазебна.

Друга Постанова, за її словами, передбачає соціальний пакет з накопичувальними пенсіями для окремих груп працівників, які виконують соціально важливі роботи та оплата яких фінансується з бюджету. Категорії, для яких це планується впровадити в першу чергу, працівники Національної поліції та медики.

"Це така світова практика вдячності суспільства і додаткової мотивації людей, які беруть на себе відповідальність за нашу безпеку і наше здоров'я", - зазначила міністр.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет Міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії.

Автор: Катерина Жирій