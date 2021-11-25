Для засідань українських міністрів придбають вісім м’яких крісел, оббитих натуральною шкірою класу "люкс".
Про це свідчать дані електронної системи публічних закупівель ProZorro.
Тендер на закупівлю крісел для урядовців оголосив Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів.
Читайте такожЧернівецька митниця виставила на аукціон 20 тонн зіпсованих слив (відео)Загалом для міністрів планують закупити 8 м’яких крісел із дерева, оббитих натуральною шкірою. Стартова ціна - 116 тисяч гривень. Отже, одне крісло може коштувати 14,5 тисячі гривень.
З огляду на те, що в українському уряді працює 22 міністри, нові крісла дістануться не усім. Хто саме сидітиме на обновках — невідомо.
Аукціон заплановано на 1 грудня.
Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" витратить на охорону керівництва компанії майже мільйон гривень. Згідно з даними ProZorro, охоронні послуги надаватиме Державна служба охорони поліції.
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