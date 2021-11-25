Планується закупити вісім м’яких крісел оббитих натуральною шкірою класу "люкс".

Для засідань українських міністрів придбають вісім м’яких крісел, оббитих натуральною шкірою класу "люкс".

Про це свідчать дані електронної системи публічних закупівель ProZorro.

Тендер на закупівлю крісел для урядовців оголосив Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів.

Читайте такожЧернівецька митниця виставила на аукціон 20 тонн зіпсованих слив (відео)Загалом для міністрів планують закупити 8 м’яких крісел із дерева, оббитих натуральною шкірою. Стартова ціна - 116 тисяч гривень. Отже, одне крісло може коштувати 14,5 тисячі гривень.

З огляду на те, що в українському уряді працює 22 міністри, нові крісла дістануться не усім. Хто саме сидітиме на обновках — невідомо.

Аукціон заплановано на 1 грудня.

Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" витратить на охорону керівництва компанії майже мільйон гривень. Згідно з даними ProZorro, охоронні послуги надаватиме Державна служба охорони поліції.

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Автор: Марта Гичко