28 квітня 2021 року Кабінет міністрів припинив повноваження голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

НАК "Нафтогаз України" витратить на охорону керівництва компанії майже мільйон гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro.

Читайте також"Нафтогаз" запустити проект вартістю 500 мільйонів євроЗгідно з оприлюдненою інформацією, охоронні послуги надаватиме Державна служба охорони поліції.

Предметом закупівлі є послуги з охорони фізичної особи. Сума закупівлі становить 839,04 тисяч гривень і вказується з ПДВ.

Термін надання послуг - до 31 грудня 2021 року.

Закупівля проходила за переговорною процедурою і в торгах брала участь тільки Державна служба охорони поліції.

Охорона "Нафтогазу":

Раніше Кабінет міністрів України затвердив перелік об'єктів, охороною яких повинна займатися виключно поліція охорони на договірній підставі. Відповідне рішення було закріплено урядовою постановою № 937 від 11 листопада 2015 року.

Перелік включає НАК "Нафтогаз України" і підприємства його групи, зокрема ПАТ "Укрнафта", а також ДП "Енергоринок", НЕК "Укренерго", ДСП "ЧАЕС".

Крім того, до списку були включені концерн "Укроборонпром", НРКУ, НТКУ, обласні телерадіокомпанії, ряд інших об'єктів.

Кабмін зобов'язав міністерства та інші суб'єкти управління держвласністю переукладити договори з органами поліції охорони, які раніше були укладені з Держслужбою охорони при МВС України.

Кадрові перестановки в "Нафтогазі":

28 квітня 2021 року Кабінет міністрів припинив повноваження голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

7 вересня Шмигаль доручив першому віце-прем'єр-міністру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня оголосити конкурс з відбору чотирьох незалежних членів Наглядової ради "Нафтогазу". Шмигаль зазначив, що конкурс має закінчитися в листопаді 2021 року, а не пізніше ніж до 1 травня 2022 року має відбутися конкурс на посаду Голови Правління Наглядової ради.

8 вересня 2021 року Уряд отримав заяви про звільнення трьох членів наглядової ради "Нафтогазу".

Автор: Олена Коваленко