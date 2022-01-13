Чоловік перерахував тисячу гривень дружині, але отримувачка грошей не побачила.

Клієнт "Приват 24" поскаржився, що гроші, які він відправив на картку іншого банку, так і не дійшли до отримувача. Чоловік вважає, що помилка сталася саме з додатком.

Відгук чоловік залишив на сайті Мінфін.

За словами клієнта, він перерахував 1 тисячу гривень на картку дружини, яка належить іншому банку. Проте гроші так і не надійшли.

Чоловік зателефонував у службу підтримки. Консультанти зазначили, що кошти прийдуть протягом трьох робочих днів, оскільки переказ був зроблений ввечері в п’ятницю напередодні свят.

Читайте також"Ковідну тисячу" не потрібно декларувати - НАЗКПроте, стверджує клієнт додатку, обіцяні кошти отримувачка так й не побачила. У банку дружини відповіли, що переказ в історії платежів не знайшли і порадили звертатися до суду.

"Отак і перекидають з банку на банк. Куди поділися гроші? Невже мені доведеться наймати юриста, щоб їх повернути?" - звернувся чоловік.

Що кажуть в банку

Служба підтримки "Приватбанку" відповіла у коментарях скарги, що оплата була успішно відправлена за адресою, яку вказав заявник, й порадили клієнту ще раз перевірити реквізити рахунку отримувача.

"По даним типам платежів, якщо банк-отримувач не приймає платежі(неуспішна оплата) він відразу ж повертається на картку відправнику. У вашому випадку, повернення оплати не було, що свідчить про те, що банк-отримувач прийняв оплату. Рекомендуємо перевірити чи не було допущено помилки в номері картки при оплаті. Зробити це можна, обравши платіж в архіві та натиснувши "повторити", після чого ви будете переведені на крок підтвердження оплати, де зможете побачити повний номер картки отримувача і звірити його", - відповіли у фінустанові.

Водночас "Приват" попросив надати службі підтримки АРН код отримувача у разі, якщо помилки у номері картки не було, або підтвердження з банку-отримувача, який заявив про ненадходження коштів.

"Це може бути виписка по картці, де вказано, що даного зарахування не було та видно реквізити картки, про яку мова(номер картки) для підтвердження коректності даних при відправці", - уточнили в "Приват".

Чим закінчилась історія

Користувач знайшов помилку у вказаних реквізитах через некоректну роботу сканера.

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