У банку інцидент позначили "шахрайським зняттям коштів", стверджує заявниця.

Клієнтка "Приватбанку" заявила про проблему з закриттям рахунків. Жінка переконує, що всі картки заблокувала ще у грудні 2020 року, але через рік їй зателефонували з банку із неприємною звісткою.

Про це йдеться у скарзі на сайті Мінфін.

"У грудні 2020 року закрила у ПриватБанку абсолютно всі свої рахунки та картки, написала відповідну заяву у відділенні банку. А наприкінці грудня 2021 року, через рік після закриття карток, мені дзвонять співробітники банку та говорять про те, що я їм винна грошей", – повідомила клієнтка.

Жінка звернулась до працівників фінустанови з запитанням, як хтось міг списати з заблокованих рахунків кошти. На що ті чіткої відповіді не дали.

Читайте такожАналітики спрогнозували нові коливання курсу гривні й назвали причини"Наскільки це взагалі законно та як себе в подальшому захистити від такого? Від банку також тиша", – поскаржилась громадянка.

Як встановила жінка пізніше, банк ще за місяць до сповіщення про "борг" відправив запит на повернення коштів до платіжної системи, позначивши інцидент "шахрайським зняттям коштів".

"Але не дочекавшись відповіді, так розумію, вирішили "збити грошенят" з усіх сторін. Креативно", – написала жінка.

Що каже Приватбанк

У Приватбанку відповіли, що запит на списання коштів був ініційований сайтом, де раніше були вказані реквізити картки.

"Так як транзакція не була раніше завершена, та була підтверджена — утворилась заборгованість. Ініційована банком заявка на оскарження успішна, за її результатом до кінця місяця буде погашено заборгованість, що виникла в результаті операції", – поінформували в банку.

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