Михайло Федоров пообіцяв, що всі бюрократичні питання вирішать до 20 грудня.

Вже наступного тижня українці отримуватимуть обіцяну президентом Володимиром Зеленським тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19. Виплати почнуться вже з 20-21 грудня.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю BBC News. Україна

"Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня, гроші почнуть приходити з 20-21 грудня", - зазначив глава Мінцифри.

При цьому він попередив, що кошти можуть прийти через 10 днів після оформлення заявки. Водночас Федоров сподівається, що всім же виплати вдасться провести в коротші терміни.

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2 грудня Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн, які будуть спрямовані на виплати по 1 тис.грн кожному вакцинованому від COVID-19 українцю.

Програмою передбачено, що всі повнолітні громадяни України, пройшли повний курс щеплення проти COVID-19, зможуть отримати 1000 грн від держави. За ці кошти вони зможуть:

купити абонемент в спортзал або фітнес-клуб,

відвідати кінотеатр, театр, музей,

купити квитки на залізничні та авіаперевезення по Україні,

придбати книги.

Програма буде реалізовуватися в кілька етапів. З 19 грудня послуга стане доступна в мобільному додатку "Дія". Це найшвидший і найпростіший спосіб. На другому етапі (3-й квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють.

9 грудня банківський сервіс Monobank повідомив про те, що тисяча за вакцинацію може бути оформлена через його додаток. Засновник сервісу Олег Гороховський порадив оформити карту заздалегідь, щоб її номер був своєчасно переданий в "дію".

13 грудня президент Володимир Зеленський анонсував розширення з січня програми виплати тисячі гривень за щеплення проти COVID-19, зокрема, щоб нею могли скористатися і громадяни старше 60 років.

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Автор: Анастасія Горбачова