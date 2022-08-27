Список включає 127 626 заяв від малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення Міністерство соціальної політики України передало Всесвітній продовольчій програмі ООН черговий список заяв на виплату грошової допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Допомогу зможуть отримати 276 551 особа.

Список включає 127 626 заяв від малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю з Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей.

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Допомога виплачується в розмірі 2 220 гривень на кожного члена сім'ї щомісяця протягом трьох місяців.

Списки, які були передані Мінсоцполітики на виплати міжнародним організаціям, включають 780 722 людини. Також передана інформація для виплат 189 428 особам, зазначеним у заявах, поданих через платформу "єДопомога".

"Загальна кількість людей, переданих у списках в міжнародні організації для проведення виплат, дорівнює 1 246 701", - повідомили в прес-службі відомства.

Допомога під час війни:

3 березня 2022 року стало відомо про те, що ЮНІСЕФ запускає програму грошової допомоги постраждалим через війну сім'ям.

Станом на 10 серпня допомогу отримали понад 112000 сімей, які виховують 331000 дітей, у тому числі 33000 дітей з інвалідністю.

Загальна кількість сімей, яким буде надана допомога в рамках програми грошової допомоги, становить близько 265 тисяч.

15 серпня міжнародна організація ЮНІСЕФ офіційно заявила про припинення прийому заявок на отримання допомоги ВПО.

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