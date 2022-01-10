За весь 2021 рік регулятор продав 1,28 млрд доларів.

Національний банк протягом минулого робочого тижня на міжбанківському валютному ринку продав 100 млн дол. США.

Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.

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Згідно з результатами валютних інтервенцій, Національний банк протягом 4-6 січня 2022 року на міжбанківському валютному ринку продав за єдиним курсом 50 млн дол. і за кращим курсом-50 млн дол.

Протягом всього 2021 року НБУ викупив на міжбанківському валютному ринку 3,69 млрд доларів, а продав - 1,28 млрд доларів.

Курс на 10 січня:

Національний банк України на 10 січня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,50 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.