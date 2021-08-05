Резерви зросли завдяки дорозміщенню урядом єврооблігацій та купівлі регулятором валюти на міжбанківському валютному ринку.

Міжнародні резерви України у липні зросли на 2,1% і станом на 1 серпня 2021 року склали 28,951 млрд дол. в еквіваленті.

Як повідомила прес-служба Національного банку України, резерви зросли завдяки, насамперед, дорозміщенню урядом єврооблігацій та купівлі регулятором валюти на міжбанківському валютному ринку.

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Загалом динаміку резервів протягом липня визначали операції з управління державним боргом. За даними НБУ, валютні надходження на користь уряду склали 665,8 млн дол. зокрема 525,8 млн дол. - від додаткового випуску єврооблігацій, а 140 млн дол. - від розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП).

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 416,9 млн дол.

Крім цього, на динаміку резервів впливали операції Нацбанку на міжбанківському валютному ринку.

"Перші тижні липня міжбанківський валютний ринок в основному знаходився в збалансованому стані. Водночас в окремі дні (переважно у другій половині місяця) пропозиція на ринку переважала над попитом, зокрема через активізацію продажу валюти окремими приватними та державними компаніями. Це дозволило Національному банку поповнити резерви на 188 млн дол. США. Операції з продажу валюти регулятор не проводив", - йдеться в повідомленні.

Також у липні динаміку міжнародних резервів визначала переоцінка фінансових інструментів внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют.

Минулого місяця їх вартість зросла на 156,5 млн дол.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,1 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - повідомили в НБУ.

Міжнародні резерви України в червні зросли на 2% і на 1 липня 2021 року склали 28,358 млрд дол. в еквіваленті.

Прогноз інфляції

Національний банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 8% до 9,6% у 2021 році. При цьому Нацбанк залишив прогноз зростання реального ВВП незмінним - на рівні близько 4% у 2021-2023 роках.

Автор: Катерина Жирій