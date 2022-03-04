Це допоможе у міжнародній боротьбі з фінансуванням тероризму.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко закликав США та ЄС заморозити активи всіх російських банків у межах своєї юрисдикції, а також заборонити їм доступ до фінансових ресурсів.

Про це повідомляється на офіційній сторінці НБУ у Facebook.

"Для досягнення максимального ефекту від фінансових санкцій та запобігання прямої чи опосередкованої участі фінансової і банківської систем США та ЄС у фінансуванні терористичних атак проти цивільного населення в Україні ми закликаємо вас прийняти рішення, що допоможуть у міжнародній боротьбі з фінансуванням тероризму", - цитує прес-служба голову НБУ.

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