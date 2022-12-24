Готівковий долар у подорожчав до 40,20 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" зріс на 15 копійок - до 40,20 грн за долар. Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні зріс на 10 копійок - до 42,20 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,70 грн/дол., євро - 41,20 грн/євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 40,40 грн, євро - 42,45 грн.

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Ситуація з курсом валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року урядовці прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН раніше, 24 грудня в Україні подорожчала валюта. Гривня втратила у ціні й щодо долара, й щодо євро.

Так, курс гривні в столичних обмінниках знизився до 40,40 грн/дол, а курс гривні до євро сьогодні становить 42,45 грн/євро.

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