На думку авторів законопроекту, це сприятиме подальшому зміцненню фінансової спроможності територіальних громад.

У Верховній Раді (ВР) зареєстрований законопроект, яким пропонується з 1 січня 2022 року збільшити відсоток відрахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджетів місцевого самоврядування з 60% до 65%.

У той же час передбачено зниження відрахування від ПДФО в обласні бюджети з 15% до 10%. Цей законопроект - альтернативний до внесеного раніше документа авторства нардепів з фракції "Голос". Різниця в тому, як пропонується перерозподілити ПДФО на користь місцевих бюджетів – основний проект закону пропонував додати 5% за рахунок Загальнодержавної скарбниці, а не обласних фінансових кошторисів.

Про це KV стало відомо із законопроекту №5066-1"про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо збільшення відсотка зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування".

Законопроектом "слуг народу" пропонується збільшення до 65% відрахування із зібраного податку на доходи фізосіб (при нинішніх 60%) до доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад. У той же час документ передбачає зниження з теперішніх 15% до 10% відрахування ПДФО до доходів обласних бюджетів (і АР Крим). 25% відрахувань з цього податку до державного бюджету, за законопроектом, так і залишаються.

На думку авторів законопроекту, це сприятиме подальшому зміцненню фінансової спроможності територіальних громад та дозволить зберегти та примножити досягнення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Авторами законопроекту виступили нардеп Ростислав Тістик (фракція "Слуга народу"), багато його колег по фракції (в т.ч. столична мажоритарниця Леся Забуранна, обрана по 216 округу), а також депутати-мажоритарники з групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко, Ігор Молоток, Анатолій Урбанський і представник групи "Довіра" Микола Люшняк.

Законопроект внесений "Слугами" є альтернативним. Раніше депутати з фракції "Голос" ініціювали законопроект №5066, яким пропонується зменшити відсоток нарахування ПДФО до держбюджету з 25% до 20%. Але все також пропонується збільшення до 65% від податку ПДФО зараховувати до доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад.

Законопроект, внесений "Голосом" ініціювала нардеп Галина Васильченко, а також мажоритарники "партії "За майбутнє" (Анатолій Урбанський, Олександр Герега та Ігор Гузь), "Довіри" (Лариса Білозір та Павло Букунець), та деякі представники інших фракцій Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу", округ 96), Альона Шкрум (ВО" Батьківщина"), Микола Княжицький ("Європейська Солідарність"), Ігор Абрамович ("ОПЗЖ").

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Автор: УНІАН