До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,6 - 27,1 грн.

У вересні курс долара може стабілізуватися поблизу нинішніх рівнів, а євро може помірно знизитися через перспективи його ослаблення на світовому ринку.

Про це повідомив старший аналітик міжнародної фінансової компанії "Альпарі" Вадим Іосуб у коментарі, переданому УНІАН.

Читайте такожВ обмінниках почав дешевшати долар

"До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,6 – 27,1 грн, євро – в діапазоні 31,2 - 31,8 грн", - зазначив аналітик.

Відзначається, що тенденція до зміцнення гривні багато в чому пов'язана зі сприятливою зовнішньоторговельною кон'юнктурою і сплатою бізнесом квартальних податків. Позитивно позначився і розподіл МВФ спеціальних прав запозичення (SDR), яке дозволило наростити міжнародні резерви до 31,5 млрд дол., максимального значення за дев'ять років.

Курс на 1 вересня:

Національний банк України на середу, 1 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,89 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Богдан Слуцький