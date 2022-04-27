Через війну України з РФ на глобальному ринку продовольства можлива масштабна цінова криза, вважає президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, що скасування Британією мит на український імпорт дозволить зберегти тисячі робочих місць в Україні.

На цьому він наголосив у своєму вечірньому відеозверенні за підсумками 62-го дня війни, яке оприлюднив Офіс президента.

"Вдячний Великій Британії й особисто прем’єр-міністру Борису Джонсону за швидку і позитивну реакцію на наш запит про лібералізацію торгівлі. Саме зараз це особливо важливо для підтримки нашої держави. Британія оголосила про скасування усіх без винятку мит та квот на імпорт українських товарів. Це дозволить нам зберегти тисячі робочих місць в умовах війни і забезпечити суттєву активізацію економічних відносин з Британією. Очікуємо аналогічних рішень від інших партнерів", - сказав Зеленський.

За його словами, це важливо не тільки для України та її партнерів, а ще додає стабільності глобальним ринкам, особливо ринку продовольства, який через війну Росії проти України знаходиться "за крок від масштабної цінової кризи".

Зеленський наголосив, що уникнути кризи можна єдиним шляхом - посилювати співпрацю і тиснути на Росію, щоб вона відмовилась від війни.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Верховна Рада ратифікувала угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

26 квітня на сайті уряду Британії було розміщено повідомлення, що країна скасовує митні тарифи на українські товари для підтримки економіки України.

Згідно з рішенням, скасовано всі квоти і митні тарифи на товари, які імпортуються з України, що надасть Україні економічну підтримку у складний час.

Скасування тарифів на ключовий український експорт, у тому числі на ячмінь, мед, консервовані помідори і свійську птицю, допоможе підтримати український бізнес і виробників.

У повідомленні нагадується, що цього місяця під час візиту до Києва прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв скасувати тарифи на українські товари. З відповідним запитом до Британії звернулась українська влада.

Крім того, Британія оголосила про заборону на експорт товарів і технологій, які Росія може використовувати для репресій українців. Серед цих товарів - обладнання для перехоплення та моніторингу.

Вас також можуть зацікавити новини: