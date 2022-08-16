Отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на зарплату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Україна 15 серпня отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італії.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту — 7,5 років).

№Отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", - повідомили у Мінфіні.

Як повідомляв УНІАН, Італія продовжує допомагати Україні оборонятися від російської агресії. Нещодавно вона відправила нашій країні новий пакет військової допомоги. Однак обидві сторони не розголошують, яке озброєння до нього увійшло.

Раніше глава партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні пообіцяла продовжувати постачати Україні важке озброєння в разі перемоги на виборах. А наприкінці червня у ЗМІ з'явилася інформація, що Італія відправить нашій державі гаубиці.

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