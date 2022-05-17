Кредит надається строком на 15 років з урахуванням відстрочення першого платежу на 5 років від дати укладання Угоди.

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив постанову про залучення пільгового кредиту в розмірі до 150 млн євро від німецького державного банку розвитку KfW.

Як повідомляє Урядовий портал, кредит надається строком на 15 років з урахуванням відстрочення першого платежу на 5 років від дати укладання Угоди.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, фінансова підтримка міжнародних партнерів України з 24 лютого цього року склала вже понад 5 млрд доларів.

"Україна отримає додаткові 150 млн євро фінансової підтримки від Німеччини, що збільшує загальний розмір такої підтримки від ФРН до 300 млн євро. Ці кошти одразу будуть направлені на підтримку наших громадян та відбудову критичної інфраструктури", – цитує Шмигаля його прес-служба.

Прем’єр також відзначив, що за останні тижні уряд досяг домовленості про отримання кредиту від уряду Японії в розмірі 100 млн доларів та фінансової підтримки від Світового банку в розмірі 1,5 млрд доларів.

Раніше стало відомо, скільки грошей потрібно для відновлення пошкоджених окупантами будівель в Києві.

Вас також можуть зацікавити новини: