Відеороликом із непритомним, або мертвим чоловіком терористи хвалилися у підконтрольних їм каналах.

Терористи приватної військової компанії "Вагнер" закатували мирного українця, видавши його за "грузинського найманця".

Жахливим відеороликом з українцем найманці хизувалися у підконтрольним ПВК каналах. На відео видно, як один з "вагнерівців" незграбно грає на скрипці поруч із непритомним, або мертвим українцем.

На чолі закатованого чоловіка бойовики залишили надпис "грузин". Найманець каже, що "грузинські найманці власною персоною приїхали на концерт "Вагнера". Інший бойовик грубо за вухо демонструє обличчя чоловіка.

Відео дня

Однак проект NEXTA Live з'ясував, що чоловік на відео - мирний житель Донецької області Віталій. Раніше він давав коментар українським журналістам, зазначаючи, що люди на окупованій території виживають завдяки українським військовим.

Воєнні злочини військових РФ в Україні

Російські загарбники почуваються господарями на окупованих територіях, тому без кінця і краю вчиняють воєнні злочини. В кінці вересня моніторингова місія ООН представила звіт, який охоплює період моніторингу з 1 лютого до 31 липня 2022 року, щодо ситуації з правами людини в Україні.

У звіті було задокументовано 5996 загиблих осіб, серед яких 382 дитини, та 8848 поранених. В звіті підкреслювалося, що це підтверджені випадки, але фактичні цифри є значно більшими.

Протягом звітного періоду було задокументовано 9 випадків зґвалтувань – 8 жінок та однієї дитини, 15 випадків сексуального насильства відносно чоловіків.

Вас також можуть зацікавити новини: