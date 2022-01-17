З другої половини січня програму буде розширено - українці віком від 60 років зможуть витратити кошти за програмою на придбання ліків.

З початку запуску програми "еПідтримка" українці вже витратили майже 1,5 млрд грн з отриманих коштів.

Як передавати у Міністерстві економіки, понад 7,2 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання 1000 грн. За чотири тижні дії програми громадянам вже виплачено майже 7 млрд грн.

Зокрема, за видами витрат найпопулярнішими стали: книжкові магазини - 490 млн грн; кінотеатри – 386 млн грн; театри, концерти та розважальні послуги – 188 млн грн; залізничні та авіа пасажирські перевезення – 180 млн грн; спорт – 146 млн грн.

У міністерстві нагадали, що з другої половини січня 2022 року програму буде розширено – українці віком від 60 років зможуть витратити кошти за програмою на придбання ліків.

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Згідно з умовами програми, 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Програма "еПідтримка":