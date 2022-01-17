З початку запуску програми "еПідтримка" українці вже витратили майже 1,5 млрд грн з отриманих коштів.
Як передавати у Міністерстві економіки, понад 7,2 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання 1000 грн. За чотири тижні дії програми громадянам вже виплачено майже 7 млрд грн.
Зокрема, за видами витрат найпопулярнішими стали: книжкові магазини - 490 млн грн; кінотеатри – 386 млн грн; театри, концерти та розважальні послуги – 188 млн грн; залізничні та авіа пасажирські перевезення – 180 млн грн; спорт – 146 млн грн.
У міністерстві нагадали, що з другої половини січня 2022 року програму буде розширено – українці віком від 60 років зможуть витратити кошти за програмою на придбання ліків.
Читайте такожПонад півмільярда за два тижні: на що українці витрачають "єПідтримку"
Згідно з умовами програми, 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.
Програма "еПідтримка":
- Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік - до 18 грудня 2022 року, і буде реалізовуватися в кілька етапів.
- На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія".
- На другому етапі (II-III квартал 2022 року) буде запропонований альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють.
- Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн-форматі. Механіка, яким саме чином відбуватимуться виплати, зараз розробляється.
- Отримані кошти можна витратити протягом 4 місяців на подорожі, спорт або відвідування культурних закладів. Кошти можна витратити як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).
- Банки розпізнають категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на карту, зняти готівкою не можна.
- До програми залучені "Монобанк", "Альфа-банк", "А-банк", "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк".