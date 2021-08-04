У разі чергової хвилі жителі регіонів, які опиняться в "червоній зоні", автоматично отримають підтримку від держави.

Уряд України продовжить дію спеціальних соціальних нормативів при розрахунку субсиій для регіонів, які після 1 жовтня опиняться в "червоній" зоні.

Про це, як повідомляє прес-служба Мінсоцполітики, заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

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Як зазначила Лазебна, соціальні норми для розрахунку субсидії на окремі види послуг, які були введені навесні минулого року, будуть збережені й в наступному опалювальному сезоні для жителів тих регіонів, які опиняться в "червоній зоні" карантину.

"Навесні 2020 року, коли країна закрилася на карантин, були збільшені на 50% нормативи на житлово-комунальні послуги, зокрема, на електроенергію, газ для приготування їжі, підігрів води, адже люди перебували вдома, відповідно, витрачали більше цих ресурсів, а їхні доходи при цьому знизилися", - зазначила міністр.

За її словами, попри те, що зараз вся Україна знаходиться в "зеленій зоні", а доходи людей почали зростати, уряд передбачив продовження дії цього компенсаторного заходу для тих регіонів, які з початком опалювального сезону опиняться в "червоній зоні" у разі нової хвилі коронавірусу.

"Ми добре розуміємо, що епідемія коронавірусу не завершилася, по всьому світу йдуть нові спалахи. І в разі чергової хвилі жителі регіонів, які опиняться в "червоній зоні", автоматично отримають підтримку від держави у вигляді збільшення соціальних нормативів при наданні житлових субсидій", - підкреслила міністр.

Кому можуть відмовити в субсидії:

українцям, у яких на депозиті більше ніж 100 000 гривень,

власникам автомобіля до п'яти років,

тим, хто купував валюту на суму понад 50 000 гривень.

Скільки платитимуть до опалювального сезону:

середній розмір субсидії до настання опалювального сезону становитиме 290 гривень;

з настанням опалювального періоду сума субсидій буде перерахована автоматично.

Як зазначили в Мінсоцполітики, тим, хто пройшов перевірку субсидії будуть нараховані автоматично, проте близько 15% одержувачів повинні будуть повторно подати документи.

Кому доведеться переоформити документи:

тим, хто отримує допомогу на оплату комуналки не за місцем реєстрації;

тим, хто має членів сім'ї, які проживають не за місцем реєстрації;

тим, хто живе в орендованому житлі,

Субсидії в Україні: що необхідно знати

Станом на 23 лютого 2021 року пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користувалися 1,8 млн українців, а розмір пільг становив від 25% до 100% вартості.

У березні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,95 млн громадян, а її середній розмір збільшився на 13,6% у порівнянні з лютим і склав 1685 грн.

У березні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій.

У квітні 2021 року Кабінет міністрів посилив вимоги при призначенні житлових субсидій.

20 квітня 2021 року в Мінсоцполітики розповіли, як будуть перевіряти субсидіантів з 1 травня.

14 травня 2021 року в Мінсоцполітики повідомили, що у зв'язку з прийнятими в травні змінами в програмі житлових субсидій охочі отримувати державну допомогу мають переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців.

З травня 2021 року всі субсидії виплачуються громадянам виключно в готівковій формі.

Станом на 7 липня 2021 року в Україні почалися затримки з виплатами субсидій.

Автор: Олена Коваленко