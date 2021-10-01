Поточний залишок перевищує показник на 1 жовтня минулого року майже в 2 рази.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 жовтня 2021 року склав 42,141 млрд грн, що на 15,4 млрд грн, або на 27%, менше показника місяцем раніше (57,493 млрд грн).

Як свідчать дані на сайті Держказначейства, поточний залишок майже в 2 рази більше показника на 1 жовтня минулого року (21,275 млрд грн).

Читайте такожЗалишок коштів у держскарбниці зменшився майже на третину

Єдиний казначейський рахунок:

Єдиний казначейський рахунок (ЄКР) - рахунок, відкритий Державному казначейству України в Нацбанку для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів НБУ. Залишки на єдиному казначейському рахунку - це фінансування, яке теоретично може отримати вся бюджетна сфера України на початок звітного місяця.

Стратегія розвитку України:

20 жовтня 2020 року під час свого щорічного послання про внутрішнє і зовнішнє становище України в залі Верховної Ради президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет Міністрів найближчим часом повинен представити стратегію розвитку України до 2030 року, а також результати аудиту управління економікою.

6 листопада 2020 року під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Кабмін приступив до розробки Національної економічної стратегії України до 2030 року.

6 листопада 2020 року під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет міністрів України представить Національну економічну стратегію України до 2030 року в першому кварталі 2021 року.

Автор: Катерина Жирій