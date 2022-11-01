Підприємства всіх секторів продовжують очікувати скорочення загальної чисельності працівників.

В жовтні бізнес погіршив очікування щодо своєї економічної діяльності через ускладнення ситуації з безпекою.

Про це повідомила прес-служба Національного банку з посиланням на результати щомісячного опитування підприємств.

"Негативний вплив повномасштабної війни на пропозицію товарів, наявні логістичні проблеми, подальше руйнування енергетичних потужностей і зниження реальних доходів населення стримують відновлення економіки і обумовлюють погіршення очікувань підприємств усіх секторів", - йдеться в повідомленні.

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При цьому підприємства промисловості погіршили оцінки економічних перспектив через втрати виробничих і енергетичних потужностей. Підприємства торгівлі погіршили оцінки за обсягом товарообігу, але дещо знизили песимізм в очікуваннях щодо зростання закупівельних цін і вартості товарів.

Підприємства сфери послуг послабили власні очікування, попри подальше пошкодження транспортної, енергетичної інфраструктури та зниження доходів населення: вони очікують зменшення обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень, водночас послабили очікування щодо підвищення тарифів на власні послуги.

"Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, незначно послабили очікування щодо подорожчання власної продукції/послуг на тлі ослаблення очікувань щодо зростання цін на сировину і товари постачальників. Підприємства всіх секторів, залучених до опитування, продовжують очікувати скорочення загальної чисельності працівників", - повідомили в НБУ.

Війна в Україні та ситуація з бізнесом:

18 березня 2022 року Уряд прийняв рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

З 21 липня НБУ встановив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карт клієнта, відкритих в одному банку, в розмірі 100 тис.гривень (в еквіваленті).

Рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за час повномасштабної війни станом на середину липня склав 5223 бізнесу.

1 серпня в Кабміні розповіли про видані пільгових кредитах для підприємців за час війни.

8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.

Станом на 12 серпня бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" у 2023 році буде збережена, а також продовжать діяти програми, які допомагають бізнесу зберегти робочі місця і залучати нових співробітників.

27 вересня 2022 року США заявили про готовність кредитувати український бізнес.

11 жовтня 2022 року в Мінфіні розповіли, що відбувається з кредитуванням бізнесу під час війни.

14 жовтня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабмін запускає нову програму Кредитування бізнесу.

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