Одночасно з цим відбулося і скорочення середньої вартості споживчого кредитування.

Українські банки скоротили за останні півтора роки обсяг кредитування громадян на 18% - до 205,8 мільярда гривень.

Про це свідчить статистична наглядова звітність, опублікована на сайті Національного банку України.

Згідно з опублікованою інформацією, наприкінці 2021 року банки видали кредитів громадянам на 242,6 млрд грн, однак вже станом на останню звітну дату 2023 року обсяг такого кредитування скоротився на 36,8 млрд грн - до 205,8 млрд грн.

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При цьому одночасно відбулося і скорочення середньої вартості споживчого кредитування. Якщо наприкінці 2021 року середня річна ставка кредиту для громадян складала 33,1%, то на останню звітну дату 2023 року вона становить 31% річних.

Банки в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році платоспроможні українські банки отримали 24,7 млрд грн чистого прибутку, що втричі менше, ніж роком раніше. Станом на 1 січня 2023 року з 67 платоспроможних банків 46 були прибутковими. При цьому, п'ять найприбутковіших банків сформували 89% усього прибутку сектора. Рентабельність капіталу банківського сектора склала 10,9% проти 35,1% у 2021 році.

За даними Нацбанку, у 2022 році українські банки скоротили кожне п'яте відділення. Найбільше скорочення відбулося в Харківській та Донецькій областях, Києві та Херсонській області. Кількість банкоматів також зменшилася.

Прибуток українських банків у січні 2023 року зріс більш ніж удвічі порівняно з січнем 2022 року. Доходи банків зросли на 55% порівняно з січнем 2022 року, а витрати - на 35%.

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