Найбільше скорочення банківських відділень відбулося в Харківській та Донецькій областях, Києві та Херсонській області.

На тлі повномасштабного російського вторгнення у 2022 році українські банки скоротили кожне п'яте відділення.

Як повідомляє прес-служба НБУ, найбільше скорочення відбулося в Харківській та Донецькій областях, Києві та Херсонській області.

Кількість банкоматів також зменшилася. Відбулося скорочення платіжної інфраструктури (програмно-технічних комплексів самообслуговування і платіжних терміналів) на 16% - з 33 600 до 28 300.

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Мережа POS-терміналів за 2022 рік скоротилася з 439 000 до 368 000. Кількість активних платіжних карток за рік залишилася незмінною-46,3 млн.

У IV кварталі, попри обстріли об'єктів енергетики, постійно працювали більше двох третин банківських відділень.

Неплатоспроможні банки

23 липня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізосіб спільно з ProZorro відкрили доступ до реєстру неплатоспроможних банків. У реєстрі можна подивитися статус всіх активів, які будуть виставлені на продаж найближчим часом, в тому числі права вимоги за кредитами, майно тощо.

7 вересня 2020 року Рада з фінансової стабільності схвалила механізм реструктуризації боргів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

14 грудня 2020 року правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення акціонерного товариства "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних.

У серпні 2022 року Правління Національного банку прийняло рішення про віднесення АТ "Банк СІЧ" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов'язань перед Нацбанком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

У червні до категорії неплатоспроможних був віднесений "Мегабанк" у зв'язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства.

У квітні президент України Володимир Зеленський підписав закон про повне гарантування державою вкладів фізичних осіб на період воєнного стану і три місяці після його завершення.

8 лютого 2023 року Правління Нацбанку ухвалило рішення віднести АТ "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних.

16 лютого 2023 року Фонд гарантування завершив семирічну епопею ліквідації банку "Преміум".

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