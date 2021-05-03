За словами Євгена Єніна, процеси тільки почалися, але вже є перші позитивні результати.

Позови українських підприємств, які втратили власність і прибуток від агресії Росії на Донбасі та окупації Криму, подані у понад 12 комерційних арбітражів. Загальна сума претензій складає понад 4,5 мільярда доларів.

Про це на телеканалі "Дом" розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Наші позовні претензії обчислюються понад 4,5 мільярдами доларів. І ми активно заохочуємо наші підприємства, які втратили свою власність, втратили прибуток, щоб звертатися в арбітражі й відсуджувати, відсуджувати й ще раз відсуджувати у російської сторони все, що вони втратили", - сказав Єнін.

Він повідомив, що процеси тільки почалися, але вже є перші позитивні результати.

"Якщо говорити про комерційні арбітражі, у нас їх понад 12. А по трьох з них, як мінімум, є вже перші позитивні рішення. Це сукупно десь приблизно 250 мільйонів доларів", - повідомив заступник міністра.

Єнін зазначив, що головні позови ще попереду, "той же "Нафтогаз" успішно пройшов юрисдикційну фазу".

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Звичайно, каже заступник міністра, Росія намагається оскаржити рішення комерційних арбітражів.

"Але це не зупиняє рішення, які вступили в законну силу. Тому нараховується пеня, а все це лягає на плечі простого російського платника податків, який в якийсь момент скаже "а куди йдуть наші гроші?"... І скільки б російська сторона не відтягувала наступ наслідків, це все більш і більш здорожує ціну", - вважає заступник міністра.

Єнін акцентував, що рано чи пізно рішення за цими та іншими міжнародними позовами обтяжать ситуацію для Росії "яка опиниться в абсолютній ізоляції".

"Яка змушена буде оплачувати багатомільярдні рахунки за програними позовами. Все це рано чи пізно призведе до того, що ми відновимо мир на нашій землі. Ми доведемо людям, що справедливість є, і ми будемо пишатися тим, що змогли зробити це", - резюмував він.

Мінімальні оцінки втрат від війни на Донбасі

Згідно з повідомленням прес-служби Центру економічної стратегії (ЦЕС), економіки Донецької та Луганської областей за підсумками 2014-2018 років втратили понад 50 мільярдів доларів (відповідно 1,2 трильйона гривень) через агресію Росії та подальшої втрати територій, людей, активів, міграції та розриву ланцюжків вартості.

За іншими даними, справжні втрати набагато вище, і показник в 1,2 трильйона гривень за 5 років може вважатися лише нижньою межею.

Якби річна зміна валового регіонального продукту (ВРП) Донецької та Луганської областей була в середньому така ж, як в інших регіонах України, то ВРП цих двох областей разом у 2018 році становив би 595 мільярдів гривень, а не 227 мільярдів гривень, тобто втрати становили близько 367 мільярдів гривень, або 13,5 мільярда доларів.

У травні минулого року "Східна правозахисна група" представила звіт, згідно з яким за шість років окупації Донбасу з українських шахт було вивезено вугілля на суму 4,7 мільярда доларів.

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Автор: Денис Прядко