Фіксований НБУ курс валюти допомагає стримувати темпи зростання цін та задовольняти потреби економіки, яка повільно приходить до тями.

В НБУ вважають, що банки не підвищуватимуть курс долара до необгрунтовано високих рівнів, адже є конкуренція за клієнтів.

Про це в інтервʼю Forbes заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

"Наше рішення про розблокування курсів безготівкових операцій громадян за кордоном створило однакові умови для українців, які вимушено перебувають за кордоном та для тих, хто залишився в країні. За нашими розрахунками, середній обсяг безготівкових розрахунків за товари та послуги за українськими картками у квітні становила близько $125 на одну особу. Тобто для звичайного українця певне зростання курсу операцій не створить значних незручностей. Я бачив у мережі побоювання, що банки піднімуть курси до необґрунтовано високих рівнів. Але ми розуміємо, що так вони зробити не зможуть, адже є конкуренція за клієнтів. Як наслідок, ключові гравці, якщо і підняли курси для операцій громадян за кордоном, то незначно", - заявив він.

За його словами, фіксований НБУ курс валюти допомагає стримувати темпи зростання цін та задовольняти потреби економіки, яка повільно приходить до тями.

"НБУ готовий розглянути відмову від фіксації курсу за настання низки умов, зокрема – зниження невизначеності, повʼязаної з воєнними діями. Це означає припинення гарячої фази війни. Інші передумови – стабілізація валютних надходжень та покращення ситуації на фінансовому ринку", - додав Гелетій.

Гелетій розповів, що розблокування курсу готівкового ринку швидко збільшило конкуренцію на ньому. Курс на сірому ринку після спекулятивного сплеску, що виник одразу після ухвалення нашого рішення, знижується. "Люди нестимуть гроші скоріше в банки, ніж в нелегальні обмінники. Зростання ліквідності легального готівкового сегменту сприятиме подальшій стабілізації ситуації", - каже він.

Проте в поточних умовах фіксований курс НБУ є необхідним заходом. Його поки скасовувати не планують.

"У довгостроковому періоді фіксований курс має більше недоліків – це створює економічні дисбаланси, знижує конкурентоспроможність наших виробників. При цьому сам по собі плаваючий курс не є самоціллю, він виступає засобом досягнення макрофінансової стабільності. У коротшій перспективі фіксація вирішує кілька важливих для держави завдань: запобігає паніці, захищає від знецінення гривневі заощадження, здешевлює вартість критичного імпорту", - підсумував Гелетій.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам - раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.

Директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський заявляв, що у зв'язку зі знятим обмеженням Національним банком на встановлення курсу гривні до іноземних валют під час електронних розрахунків, курс в банках може сягнути 37 гривень.

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