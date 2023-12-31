Там спростували, що переказ на картку будуть оподатковуватися на рівні 18%.

У Верховній Раді України заспокоїли населення перед Новим роком: держава не планує стягувати "драконівський" податок з українців за перекази на картку на рівні 18%.

Про це заявив голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram. Він назвав відповідні чутки "дешевим хайпом".

"Черговий самопроголошений божевільний експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу написав у себе в фб, що кожне перерахування на рахунок кожної особи відповідно до затвердженої урядом Нацстратегії доходів буде обкладатися податком 18%", - написав чиновник.

Він уточнив, що особисто передивився згадану стратегію та не знайшов там згадок щодо такого оподаткування. Гетьманцев порівняв погані новини щодо податків в України з ІПСО та закликав українців не сприймати таку інформацію. "Давайте врешті переходити з року кролика у рік дракона!", - заявив він.

Звідки з'явилася інформація про 18% оподаткування

Про відповідний намір держави, закладений у Нацстратегію доходів на 2024 рік, згадував директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін. "Будь-які надходження на картку фізособи оподатковуються 18% (привіт, кешева економіка)", - вказував він.

Тоді ця новина набула резонансу у суспільстві. Тему підхопили та стали коментували різні експерти. Зокрема, економіст Олег Пендзин заявляв, що ця ідея не нова для суспільства. Також він уточнював, що поки що держава не має можливості відстежити всі надходження на банківські картки українців.

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