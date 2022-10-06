Зокрема, обсяги інтервенцій НБУ мають бути значно меншими, ніж зараз.

Основною передумовою для повернення до плаваючого валютного курсу є збалансування стану валютного ринку.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук під час онлайн-конференції.

"Перш за все, основною передумовою для повернення до плаваючого курсу є більш збалансований стан валютного ринку", - сказав він.

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За словами Ніколайчука, обсяги інтервенцій НБУ мають бути значно меншими, ніж влітку та у вересні, коли регулятор щомісяця витрачав 3-4 млрд дол. для збереження курсової стійкості.

"При таких обсягах важко говорити про можливість плаваючого курсу. Для того, щоб такий стан валютного ринку сформувався, нам потрібен більш стабільний транспортний морський коридор, здатність експортувати свою продукцію, тому що залізничні та автомобільні шляхи обмежені. Плюс нам потрібен рівень зниження ризиків безпеки, щоб населення і бізнес не так активно намагалися перевести свої кошти з гривневих активів в долари, як зараз", - зазначив заступник голови Нацбанку.

Курс під час війни:

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