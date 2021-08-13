Експерти спрогнозували, яка ситуація спостерігатиметься на ринку оренди житла найближчим часом.

В Україні зростають ціни на оренду житла - подекуди через попит ціна збільшилася в півтора раза.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Героїня сюжету - Карина - розповідає про фразу, яку останнім часом чує дуже часто: "У мене черга на квартиру". Дівчина хоче орендувати житло й готова заплатити за це до 8 тисяч гривень. Під цю суму, окрім вже заброньованих варіантів, вона бачить з дивним інтер'єром. Або дорожчі.

Факт здорожчання в Україні оренди житла підтверджують рієлтори. До прикладу: у Києві житло з косметичним ремонтом не біля метро коштуватиме 9,5 тисяч. Мова йде про квартири, які здаються вперше. Раніше мова йшла про 6-7 тисяч гривень.

Читайте такожЕксперти пояснили, чому в Україні зросли ціни на нерухомість

Однією з причин здорожчання експерти називають стихання пандемії: великі міста поступово повертаються до роботи. Ті ж експерти прогнозують, що до зими оренда точно не дешевшатиме.

"По-перше, в цьому році повертаються студенти. По-друге, у нас досить багато зараз почало повертатися тих людей, які приїжджав раніше в місто на заробітки", - пояснює директорка рієлторського об’єднання Юлія Курганова.

Інколи на сайтах оголошень можна побачити "однушки" за 6 тисяч гривень. Також є варіанти вдесятеро дорожче, але вже на околицях міста.

Деталі дізнавайтеся з сюжету:

Автор: Юрій Годован