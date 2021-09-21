Національний банк України на 21 вересня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,71 грн/дол.

При плануванні бюджетів на 2022 рік керівники компаній в Україні закладають вартість валюти у 2022 році в середньому на рівні 29 грн/дол., що помітно перевищує середньорічний курс гривні в нинішньому році.

Про це свідчать результати опитування "Прогнози бізнесу на 2022 рік", проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з компанією Nestle в Україні.

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При цьому, за результатами опитування, в 2022 році переважна більшість, а саме 83%, респондентів прогнозують зростання свого бізнесу, 15% директорів розраховують утримати бізнес-показники на рівні 2021 року, і тільки 2% очікують погіршення стану справ в їхньому бізнесі (14% торік).

Прогнози фінансового результату компаній на наступний рік істотно зросли. Більшість підприємців, зокрема 67%, прогнозують зростання доходу на рівні 10-20% – у гривні. Цей показник повернувся до рівня 2020 року після істотного падіння в минулому. Зростання доходів до 10% в натуральному вираженні очікують 36% директорів, а майже половина (49%) розраховують на 10-20% зростання.

У дослідженні "прогнози бізнесу на 2022 рік" взяли участь 95 топ-менеджерів компаній - членів Європейської Бізнес Асоціації. Анкета складалася з 10 питань, опитування проводилося у вересні 2021 року. Дослідження "прогнози бізнесу" проводиться Асоціацією вже 6-й рік поспіль.

Курс на 21 вересня:

Національний банк України на вівторок, 21 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,71 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Богдан Слуцький