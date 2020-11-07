Президент Володимир Зеленський подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України.

Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на відновлення економіки та підприємництва на підконтрольних територіях Донбасу.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

«Україна отримає від Світового банку $100 млн на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході», - зазначив президент.

Зеленський подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України.

"Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними", - додав він.

Відновлення Донбасу: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька