Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на відновлення економіки та підприємництва на підконтрольних територіях Донбасу.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter.
«Україна отримає від Світового банку $100 млн на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході», - зазначив президент.
Зеленський подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України.
"Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними", - додав він.
Відновлення Донбасу: що відомо
- "Головне – це безпека": у Мінфіні прокоментували фінансове питання відновлення Донбасу
- Мінреінтеграції готує стратегію економічної відбудови Донбасу
- "Потрібно створити фонд": у Зеленського назвали суму, необхідну для відновлення Донбасу
- Жителі Донбасу вперше зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram