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Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на відновлення економіки та підприємництва на підконтрольних територіях Донбасу.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

«Україна отримає від Світового банку $100 млн на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході», - зазначив президент.

Зеленський подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України.

"Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними", - додав він.

Відновлення Донбасу: що відомо

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Автор: Інна Андаліцька