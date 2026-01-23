ЄС планує надати Україні 1,5 трильйона євро, Угорщина цього не допустить, - Орбан

Також політик обіцяє не допустити вступу України до ЄС.

Європейський Союз планує надати Україні 1,5 трлн євро і прийняти Україну до ЄС вже через рік, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

У спілкуванні з журналістами у Брюсселі Орбан досить емоційно відреагував на критику його президентом України Володимиром Зеленським, який сказав, що "Віктор заслуговує на потиличника" за лобіювання інтересів Кремля у Європі.

Орбан наголосив, що ЄС планує надати Україні €800 млрд допомоги і плюс ще €700 протягом 10 років, а також забезпечити членство України в Євросоюзі вже у 2027 році.

"І Угорщина проти цього. Думаю, в наступні сто років в Угорщині не буде парламенту, який голосуватиме за вступ українців до ЄС", - сказав ображений прем'єр Угорщини.

Також Орбан говорить, що Україна втручатиметься в угорські вибори, щоб прем'єром став проукраїнський кандидат.

"Українці вважають, що єдиний спосіб усунути цю перешкоду, на ім'я Угорщина - це мати проукраїнський уряд, і вони над цим працюють. Маємо визнати, що українці будуть активними учасниками угорської кампанії", - зауважив він.

Окрім того, на своїй сторінці у Facebook Орбан емоційно заявив, що Зеленський "зійшов з рейок", а Угорщина не дасть грошей Україні:

"Вчора в Давосі президент Зеленський остаточно зійшов з рейок. У своїй промові він розгромив усіх європейських лідерів загалом. Йому бракує допомоги Україні, зброї та європейської "рішучості".

Відповідь з Брюсселя не змусила себе довго чекати. Минулої ночі Урсула фон дер Ляєн (президент Європейської комісії - УНІАН) представила дорожню карту "розвитку України". У ній керівництво ЄС прийняло всі українські вимоги: 800 мільярдів доларів для України, прискорений вступ до ЄС до 2027 року, і додаткові субсидії до 2040 року.

"Ось до чого ми дійшли. Поки президент Зеленський на коні, Брюссель виконує його накази як солдат. Але ми скажемо наше слово. Ми готуємо національну петицію, у якій буде сказано: Ми не платитимемо!" - додав Орбан.

Чому Орбан образився на Зеленського

Як повідомляв УНІАН, учора, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент України різко висловився на адресу прем'єра Угорщини за його адвокатування інтересів Кремля у Європі.

"Кожен Віктор, який живе на гроші Європи і в той час продає європейські інтереси заслуговує на потиличника", - сказав він під виступу в Давосі, при цьому не називаючи прізвище Орбана.

Також український президент зауважив, що коли Орбан почувається комфортно в Москві, то це "не означає що ми маємо дозволити європейським столицям перетворитися на маленькі Москви".

Сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на антиукраїнські заяви Орбана:

"Цей план приречений на провал, пане Прем'єр-міністре. Ваш господар у Москві не протягне 100 років, навіть якби ви були готові пересадити йому всі органи. А в день вступу України до ЄС ми повісимо цей заголовок в рамці у Верховній Раді України, щоб пам'ятати про вашу брехню протягом наступних 100 років".

