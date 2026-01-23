'Ваш господар у Москві не протягне 100 років': Сибіга відповів на антиукраїнські заяви Орбана

За словами глави МЗС України, план, якого дотримується угорський премʼєр, підтримуючи Путіна, приречений на провал.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на чергову антиукраїнську риторику угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це глава МЗС повідомив у мережі X.

"Цей план приречений на провал, пане Прем'єр-міністре. Ваш господар у Москві не протягне 100 років, навіть якби ви були готові пересадити йому всі органи. А в день вступу України до ЄС ми повісимо цей заголовок в рамці у Верховній Раді України, щоб пам'ятати про вашу брехню протягом наступних 100 років", - наголосив Сибіга.

Проросійська позиція Орбана - що відомо

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан систематично і постійно виступає проти набуття Україною членства в ЄС. З цією метою він блокує практичні переговори про вступ України до ЄС.

Зокрема Орбан нещодавно наголосив, що навіть у найближчі 100 років в Угорщині не з’явиться парламент, який проголосує за вступ України до Євросоюзу.

Водночас президент України Володимир Зеленський переконаний, що Орбан не зможе заблокувати вступ України до Євросоюзу. Ба більше, переважна більшість країн-членів ЄС підтримують рух України до членства у блоці.

